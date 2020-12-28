Многонациональной семье вручили ключи от новой квартиры

В роли главного новогоднего волшебника выступил генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов. Фото: Пресс-служба «Дорогами добра»

В канун Нового года дед Мороз подарил ключи от квартиры многонациональной семье Абдулаевых из Большого Истока, у которой осенью сгорел дом. В роли главного новогоднего волшебника выступил генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов. Купить жильё помог Фонд Святой Екатерины.

Супруги, как рассказывала «Облгазета», воспитывают восемь приёмных детей семи разных национальностей. После пожара Абдулаевы переехали на съёмную квартиру. На прошлой неделе на пресс-конференции с главой региона Евгением Куйвашевым журналисты издания подняли вопрос о помощи семье. Через 15 минут стало известно, что вопрос решён: фонд покупает квартиру с евроремонтом в Арамиле и берёт на себя обязательства по оформлению документов.

Кроме ключей, Дед Мороз вручил детям игрушки и книги в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний»