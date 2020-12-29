Ни слова о коронавирусе: чем запомнился известным уральцам 2020 год?

А ещё Дамир Юсупов на прошлой неделе попробовал себя в роли Деда Мороза: лично вручил подарки трём екатеринбургским семьям в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». Фото: Павел Ворожцов

Кажется, что в 2020 году все только и говорили, что о COVID-19. Но, несмотря на пандемию, самоизоляцию и кризис, положительные моменты тоже были. Журналист «Облгазеты» узнал у известных уральцев, чем им запомнился этот год, кроме коронавируса. Оказалось, что вирус не стал преградой для счастья.

Андрей Рожков, актёр, экс-участник шоу «Уральские пельмени»:

– В этом году появилось больше свободного времени, поэтому мы с семьёй решили взять домой щенка, с которым теперь есть возможность гулять и играть. Ещё мы с семьёй начали открывать Свердловскую область на автомобиле. Объехали ближайшие курорты: Нижнюю Синячиху, природный парк «Оленьи ручьи», где нам очень понравилось.

Надежда Бабинцева, солистка Екатеринбургского театра оперы и балета:

– Самым ярким впечатлением 2020 года стал творческий юбилей, который мы с мужем, солистом Свердловского театра музыкальной комедии Леонидом Чугунниковым, успели отметить в феврале спектаклем «Весёлая вдова». И конечно, это был год семьи – мы давно не проводили столько времени вместе. С мая всё лето жили на даче, в город выезжали редко, по делам. Муж построил беседку, где очень приятно проводить время как своей семьёй, так и с друзьями.

Евгений Виноградский, мастер спорта по альпинизму, почётный гражданин Свердловской области, врач-терапевт высшей категории:

– В феврале успел съездить вместе с сыном и внучкой в Сочи на горнолыжный курорт. Замечательно провели там время, много катались на лыжах. В августе побывал в экспедиции на Приполярном Урале вместе с Уральским отделением Русского географического общества в группе альпинистов. Мы оказались в малоисследованном районе, изучали неизвестные вершины и предложили для них названия. Потом вместе с другом отправился на Эльбрус. Вот такой спортивный год у меня получился.

Сергей Прокопьев, космонавт из Екатеринбурга, Герой России:

– В этом году у меня произошло много приятных событий, связанных с близкими людьми. Когда летом ослабили санитарно-эпидемиологические ограничения, я первым делом съездил на несколько дней в Екатеринбург, навестил маму и родственников. После возвращения в Звёздный городок в моей жизни случилось ещё одно радостное событие – вышла замуж дочь Анна. Свадьбу сыграли в Ульяновске, где в институте гражданской авиации учился мой зять. Собрались небольшим семейным кругом на берегу Куйбышевского водохранилища и отпраздновали. А в августе встретился со старшим братом Валентином в аэроклубе Мензелинска, где мы вместе отрабатывали элементы специальной парашютной подготовки.

Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области:

– Этот год был богат на знакомства. В рабочей группе по Конституции я встретилась с Леонидом Рошалем и Лео Бокерия, с деятелями культуры Владимиром Машковым, Денисом Мацуевым и Александром Калягиным. Мне посчастливилось пообщаться с врачебным сообществом и в Екатеринбурге: Анной Овчинниковой и Дмитрием Бельским. Конечно, этими людьми надо восхищаться. Общение с ними мне надо считать за счастье и компенсацию за тяжелейшие дни 2020 года.

Сергей Карякин, свердловский автогонщик, победитель ралли-рейда «Дакар» в классе квадроциклов:

– В 2020 году я провёл время с семьёй, был больше дома. Съездил с сыном на гонку в Астрахань. Ему уже шесть лет, он становится взрослым, так что теперь его можно везде брать с собой. И это здорово, когда появляется возможность побыть с детьми даже во время такой поездки, стать вместе частью этого.

Владимир Бегунов, гитарист и автор песен группы «Чайф»:

– В 2020 году были мелкие семейные радости. Летом я в основном жил на даче и узнал много нового про свой сад: оказывается, у нас есть даже урожай – груши, яблоки, вишня. Участок был приведён в порядок. И, конечно, не прекращалась работа в группе «Чайф». Мы собирались, репетировали и записали новый альбом «Оранжевое настроение-III» – премьера прошла в середине декабря.

Дамир Юсупов, Герой России, пилот «Уральских авиалиний»:

– Событий в 2020 году было не так много, но нам с семьёй удалось съездить в отпуск в санаторий в Минеральных Водах летом. Но самое большое событие для нашей семьи – переезд в свой дом.

Александр Пантыкин, уральский композитор, председатель Союза композиторов Свердловской области:

– Во-первых, в 2020 году прошла премьера моего военного мюзикла «Храни меня, любимая», которая была посвящена 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Во-вторых, Союз композиторов Свердловской области совместно с Музеем истории Екатеринбурга провёл проект «Реставрация концертов». Мы осветили три важнейшие этапа развития музыкальной культуры нашего города. В-третьих, наш «Живой театр» организовал волонтёрскую акцию «Сказка в дом»: наши актёры дистанционно рассказывали сказки и показывали спектакли.

Ксения Телешова, телеведущая на канале ОТВ:

– Для нашей семьи это был отличный год: мы приобрели свой дом и планируем переезжать в канун Нового года. Кроме того, Законодательное собрание Свердловской области отметило меня грамотой за многолетнюю работу как лучшего парламентского обозревателя среди электронных СМИ.

Игорь Булыцын, солист балета театра «Урал Опера Балет»:

– Я ездил на фестиваль Дианы Вишнёвой «Контекст», где представлял свою работу в качестве хореографа в «Гоголь-центре». А в декабре в нашем театре прошло несколько рождественских концертов. Но самый большой плюс 2020 года – то, что мне удалось наконец-то побыть дома с близкими. Я много времени проводил со своей трёхлетней дочкой Ариной. Она потрясающе рисует сумасшедшие абстракции с миллионами смыслов. Быть рядом с ней и смотреть, как она развивается – это лучшее, что происходило со мной за последнее время.

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