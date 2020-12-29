Когда появится новый зал филармонии, что смотреть в ледовом городке: интересное в номере за 29 декабря

Доброго утра и хорошего дня! Читайте в свежем номере "Областной газеты", когда появится новый зал Свердловской государственной академической филармонии, что интересного можно увидеть в ледовом городке, и с какими вызовами столкнулись интернет-провайдеры в пандемию.

Один из самых долгожданных объектов для Екатеринбурга – новый зал Свердловской государственной академической филармонии. Но пока зал существует только на бумаге, или, правильнее сказать, на экране. Чтобы успеть в намеченные сроки – к 300-летию Екатеринбурга (2023 год), строительство должно было начаться в октябре 2020-го, чего не произошло. Значит ли это, что вместо подарка к юбилею у города появился очередной долгострой?

Со вчерашнего дня в Екатеринбурге на площади 1905 года официально заработал ледовый городок. Торжественного открытия не случилось – из-за ситуации с коронавирусом. Как сообщили в мэрии города, ледовый городок простоит в уральской столице до 17 января, график посещения – с 10.00 до 23.00 часов. А в новогоднюю ночь и Рождество он будет работать круглосуточно. Чем ледовый городок удивляет в этом году, читайте в нашем материале.

Пандемия коронавируса стала определённым вызовом не только для интернет-провайдеров, но и для операторов сотовой связи. В связи с переходом на удалённую работу и учёбу, вырос спрос на мобильный Интернет и, соответственно, – нагрузка на сети. В Свердловской области часть «пандемических» проектов была реализована с участием местной телекоммуникационной компании «Мотив». Гендиректор Алексей Артемасоврассказал, почему региональные власти обращаются за поддержкой именно к ним и что сегодня волнует телекоммуникационные компании.

В этом номере вышел итоговый в этом году выпуск рубрики "Читаем с пристрастием". В этот раз обсуждаем очередной выпуск "Урала" вместе с первым заместителем главного редактора журнала "Юность" Татьяной Соловьёвой.