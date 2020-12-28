Последний российский регион объявил 31 декабря выходным днём

Теперь во всех регионах России последний день в году объявлен выходным. Фото: Галина Соловьёва.

Глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров подписал указ о выходном дне 31 декабря. Теперь во всех регионах России последний день в году объявлен выходным.

О подписании документа Вячеславом Битаровым сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В некоторых регионах страны вместо 31 декабря госслужащие работали 26 декабря. Отдельно главы субъектов РФ рекомендовали другим работодателям также отправить своих работников на выходной в последний день в году.

Напомним, что Президент России Владимир Путин в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам рекомендовал губернаторам сделать 31 декабря выходным. На следующий день губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соответствующий документ, хотя за неделю до этого он говорил, что на Среднем Урале 31 декабря будет рабочим днём.