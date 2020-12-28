В Екатеринбурге открылся ледовый городок: показываем главную новогоднюю площадку уральской столицы

Из-за пандемии администрация города отказалась от строительства горок и установки аттракционов, однако центральной площади уральской столицы всё ещё есть, чем порадовать екатеринбуржцев. Фото: Павел Ворожцов.

На площади 1905 года в Екатеринбурге открылся долгожданный ледовый городок. Несмотря на то, что в этом году из-за пандемии администрация города отказалась от строительства горок и установки аттракционов, центральной площади уральской столицы всё ещё есть, чем порадовать екатеринбуржцев. В этом убедился фотокорреспондент "Областной газеты".

В 2020 году ледовый городок открылся скромно, без торжественных церемоний и выступлений: строители просто убрали забор, и екатеринбуржцы смогли увидеть ледяные скульптуры и подойти к ёлке.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Одним из главных новогодних событий Екатеринбурга стал Международный фестиваль ледовой скульптуры "Европа-Азия", который проходит на площади 1905 года уже 19-й раз. 10 команд скульпторов в течение последних двух недель создавали композиции по мотивам цикла книг "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Для участия в фестивале приехали команды не только из других регионов России, но и из других стран, в частности, из Финляндии и Китая. Первое место заняла скульптура "Деревянная страна Урфин Джюса", созданная московскими художниками. Второе место – сборная команда Архангельска и Екатеринбурга с композицией "В добрый путь!". Третье место завоевали скульпторы из Якутии с произведением "ГУДВИН Великий и ужасный".

Деревянная страна Урфин Джюса. Фото: Павел Ворожцов

В добрый путь! Фото: Павел Ворожцов

ГУДВИН Великий и ужасный. Фото: Павел Ворожцов

Для посетителей на территории городка открылся целый торговый ряд с новогодними сладостями, закусками и согревающими напитками.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Даже несмотря на отсутствие привычных для ледового городка развлечений, организаторам удалось создать новогоднюю атмосферу. Горожане заворожённо гуляли вдоль скульптур, фотографировались сами и фотографировали других, а улыбки посетителей было видно даже через маски.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Ранее "Областная газета" также делала фоторепортажи о том, как скульпторы готовились к открытию ледового городка, и как Екатеринбург готовится встречать Новый год.

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