В Качканарском ГО запускать фейерверки разрешили на пяти площадках

Власти Качканарского городского округа составили перечень мест для безопасного запуска фейерверков. В список вошли пять площадок.
По данным пресс-службы администрации муниципалитета, перечень территорий утверждён комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ГО. Так, салюты можно будет пускать на свободных территориях, а также рядом с одним из городских ДК и стадионов.
Список:
- Земельный участок, расположенный в 8-м микрорайоне в районе Дома быта - территория бывшей автостоянки;
- Свободная территория в 10-м микрорайоне в районе дома №32;
- Свободная территория в 11-м микрорайоне в районе водохранилища между Детским соматическим отделением и многоквартирным домом №24;
- Стадион "Юность" в 6а микрорайоне;
- Площадь у ДК "Горняк" по ул. Кирова в посёлке Валериановск.
Ранее "Областная газета" сообщала, что жителям Среднеуральска запретили запускать салюты и фейерверки вблизи домов, в парках и лесах. Особый противопожарный режим введён до 15 января.
Кроме того, власти Екатеринбурга решили отказаться от запуска салюта в новогоднюю ночь из-за угрозы распространения коронавируса. Также в главном ледовом городке уральской столицы не будут проходить массовые мероприятия. В городе введён особый противопожарный режим.
При выборе пиротехники, в Роспотребнадзоре рекомендуют обратить внимание на маркировку. Она должна включать в себя сертификационный знак, единый знак обращения на рынке ЕАЭС, инструкцию на русском языке, информацию об изготовителе, предупреждение об опасности, класс опасности, область применения, дату окончания срока годности.
В региональном ГУ МЧС отмечают, если пиротехническое изделие не сработало, ни в коем случае не стоит пытаться поджигать его повторно. Необходимо выждать 10 минут, залить водой либо забросать снегом.
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