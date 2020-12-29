В Качканарском ГО запускать фейерверки разрешили на пяти площадках

В Качканарском ГО определены пять площадок для запуска фейерверков. Фото: Галина Соловьёва.

Власти Качканарского городского округа составили перечень мест для безопасного запуска фейерверков. В список вошли пять площадок.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, перечень территорий утверждён комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ГО. Так, салюты можно будет пускать на свободных территориях, а также рядом с одним из городских ДК и стадионов.

Список: Земельный участок, расположенный в 8-м микрорайоне в районе Дома быта - территория бывшей автостоянки;

Свободная территория в 10-м микрорайоне в районе дома №32;

Свободная территория в 11-м микрорайоне в районе водохранилища между Детским соматическим отделением и многоквартирным домом №24;

Стадион "Юность" в 6а микрорайоне;

Площадь у ДК "Горняк" по ул. Кирова в посёлке Валериановск.

Ранее "Областная газета" сообщала, что жителям Среднеуральска запретили запускать салюты и фейерверки вблизи домов, в парках и лесах. Особый противопожарный режим введён до 15 января.

Кроме того, власти Екатеринбурга решили отказаться от запуска салюта в новогоднюю ночь из-за угрозы распространения коронавируса. Также в главном ледовом городке уральской столицы не будут проходить массовые мероприятия. В городе введён особый противопожарный режим.

При выборе пиротехники, в Роспотребнадзоре рекомендуют обратить внимание на маркировку. Она должна включать в себя сертификационный знак, единый знак обращения на рынке ЕАЭС, инструкцию на русском языке, информацию об изготовителе, предупреждение об опасности, класс опасности, область применения, дату окончания срока годности.

В региональном ГУ МЧС отмечают, если пиротехническое изделие не сработало, ни в коем случае не стоит пытаться поджигать его повторно. Необходимо выждать 10 минут, залить водой либо забросать снегом.

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