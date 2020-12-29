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29 декабря 2020, 10:55

В ГИБДД Екатеринбурга назвали хуже всего очищенные улицы

Припаркованные машины после снегопада

В ГИБДД также назвали факторы риска, влияющие на безопасность дорожного движения. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции проверяют уборку дорог от снега. Названы хуже всего очищенные и, соответственно, самые аварийнные улицы.

Среди них - ул. Амундсена, Предельная, Городская, Мостовая, Сахарова, пр. Космонавтов, Фронтовых Бригад и Шефская. Если там не уберут снег в ближайшее время, то на дорогах могут ввести ограничения движения.

В ГИБДД также назвали факторы риска, влияющие на безопасность дорожного движения. Это нерасчищенная на всю ширину проезжая часть, сформированные после очистки снежные валы и снежные накаты. Напомним, что снегопады в столицу Урала пришли в воскресенье.

"Проверка выявляет грубые нарушения правил зимнего содержания дорог, что является следствием неудовлетворительной организации работы и отсутствием своевременных мер по очистке дорог от снежных масс. Ответственным за дорожную деятельность выдано 85 предписаний на устранение нарушений и обработку протигололёдными материалами опасных участков дорог и остановок общественного транспорта", - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

За минувшую неделю в городе произошло 29 аварий, в которых сопутствующим фактором стали зимние неудовлетворительные дорожные условия. В ДТП погиб 1 человек, 37 пострадали.

Добавим, что сотрудники свердловского УГИБДД также отмечают осложнение дорожной обстановки из-за несвоевременной уборки снега. Ранее сообщалось о 200 авариях на трассах Свердловской области, в которых погибли 3 человека, 23 пострадали.

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу
Фото: свердловское УГИБДД

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