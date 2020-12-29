Следователи предъявили обвинение бывшему схиигумену Сергию

Сначала обвиняемого допросили в Екатеринбурге, затем направили в Москву. Фото: Галина Соловьёва

Бывшего духовника Среднеуральского женского монастыря, отлучённого от церкви отца Сергия (Николая Романова), обвиняют по трём статьям УК РФ. Его задержали в ночь на 29 декабря, меру пресечения ему изберут в Москве.

Речь идёт о трёх статьях: ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), ст. 330 УК РФ ("Самоуправство") и ст. 110.1 УК РФ ("Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства").

"Сергий конвоирован для избрания меры пресечения в Москву. Не знаю (почему в Москву), мне ничего не сказали", - сообщила ТАСС адвокат Сергия Светлана Герасимова.

Напомним, что задержание бывшего схиигумена Сергия происходило минувшей ночью в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов". Сначала обвиняемого допросили в Екатеринбурге, затем направили в Москву. В свердловском СКР и МВД ситуацию пока не комментируют.

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