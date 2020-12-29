В Екатеринбурге разрешили снести часть здания Приборостроительного завода. Фото: документ.

В столице Урала разрешили снести часть здания Приборостроительного завода, расположенного на ул. Горького, 17. В дальнейшем там должны возвести храм Святой Екатерины.

Известно, что проектом предусмотрен демонтаж объекта капитального строительства – здание "Т-образной" формы по адресу ул. Горького, 17Б 1943-го года постройки. Площадь сносимой части составляет 1 742,60 кв. метров, строительный объём указанной постройки – 26 949 кв. метров.

Отмечается, что снос конструкций выполняется сверху вниз, способом "на себя". Для выполнения разбора здания сперва необходимо отключить и демонтировать всё инженерное оборудование вручную. Далее сносу подлежат кровля, этажи и подвал здания.

Помимо сноса, речь также идёт о сохранении "Дома, в котором жил Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович в 1885-1891 гг. В доме – мемориальный музей Д. Н. Мамина-Сибиряка", который находится неподалеку. Чтобы уберечь данное здание, запланированные работы на объекте будут вестись в пределах ограждённой территории, место складирования материалов и оборудования в процессе сноса предусмотрено на максимальном удалении от объекта культурного наследия федерального значения.

"Предусмотрен мониторинг состояния объекта культурного наследия в процессе ведения работ: визуальное наблюдение, фотофиксация и тому подобное", – говорится в сообщении.

По данным акта государственной историко-культурной экспертизы, опубликованной на сайте Управления госохраны Свердловской области, проект получил положительное заключение.

Напомним, ещё октябре 2019 года вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявлял, что здание Приборостроительного завода хотят снести в начале 2020 года.

"Снести - это дело двух-трёх недель. Будет создана некая дорожная карта, которая будет расписывать процедуры, кто и за что отвечает. Пока её нет, надо прописывать её быстро. Сносить надо в начале 2020 года", – отмечал он.

Напомним, опрос по выбору места строительства храма прошёл 13 октября. Площадка на месте бывшего Приборостроительного завода обошла своего конкурента, площадку на набережной за Макаровским мостом. Возвести собор здесь планируют к 2023 году, затем ещё четыре года будет потрачено на внутреннюю отделку.