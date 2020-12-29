Встаём с дивана: куда пойти в новогодние праздники

Екатеринбургский театр кукол приготовил для детей самых разных возрастов новогодние программы. Фото: пресс-служба Театра кукол

Приближаются новогодние праздники. В этом году россияне будут отдыхать 10 дней (с 1 по 10 января). «Областная газета» составила афишу самых интересных мероприятий, которые пройдут в новогодние каникулы в регионе.

26 декабря – 10 января. Парк Маяковского, Екатеринбург. Каток «Северное сияние».

В этом году одним из самых больших катков в Екатеринбурге станет «Северное сияние» в парке Маяковского. Обычно каток располагался на главной аллее парка, однако нынче его открыли на месте фан-зоны ЧМ-2018. Посетителей ждут прокат коньков, фудкорт и много развлечений. «Северное сияние» по площади в два раза больше прошлогоднего катка (12500 кв.м), так что места хватит всем.

2–10 января. Театр кукол, Екатеринбург. «Письмо для дедушки Мороза», «Frau Holle, или Госпожа Метелица», «Волшебное зазеркалье».

Екатеринбургский театр кукол приготовил для детей самых разных возрастов новогодние программы. Здесь и новогоднее представление «Письмо для дедушки Мороза» (новогодняя сказка для маленьких детей), и вязаная сказка «Frau Holle, или Госпожа Метелица» (несколько коротких историй, в которых раскрываются новогодние секреты), и сказка с отражениями «Волшебное зазеркалье» (для детей от 6 лет). Представления будут проходить в большом и малом залах «Колизея».

2, 4, 6, 9 января. «Урал. Опера. Балет», Екатеринбург. «Рождественский концерт».

В рождественских концертах заняты все силы театра — опера, балет, симфонический оркестр, хор и детский хор. Организаторы подготовили совершенно новую программу: действие будет разыграно в стиле Англии 20-х годов прошлого столетия. Но, конечно, будут присутствовать русская и итальянская опера, а солисты балета выступят в номерах из «Золушки», «Тщетной предосторожности» и «Щелкунчика».

3, 4, 5, 6 января. Нижнетагильская филармония. «С новым джазом», «Саундтрек-хиты».

Нижнетагильская филармония в новогодние праздники представит две программы. «С новым джазом» – музыкальный сюрприз для детей от джаз-банда оркестра «Тагил-бэнд». А «Саундтрек-хиты» – традиционная для филармонии программа, в которой лауреат международных конкурсов, оркестр «Демидов-камерата» исполняет композиции из любимых фильмов.

4, 5 января. Стадион «Металлург», Каменск-Уральский. Финальные этапы чемпионата России по мотогонкам на льду.

Уже традиционно Каменск-Уральский становится в новогодние праздники центром притяжения любителей мотогонок на льду. Там состоятся заключительные этапы личного чемпионата России, по итогам которых и будет выявлен победитель. На данный момент лидером в зачёте является Игорь Кононов (29 очков), а на второй позиции располагается свердловский гонщик Дмитрий Хомицевич (26 очков). Поэтому борьба на заключительных этапах будет жаркой!

4, 5, 6, 7 января. Музей истории Екатеринбурга. «Рыбка Ниппа. Новый год в подводном мире».

Частный кукольный театр «ФиМ» организует семейное кукольно-теневое шоу в жанре интерактивного квеста «Рыбка Ниппа. Новый год в подводном мире». По словам организаторов, задумка постановки заключается в том, чтобы показать маленьким зрителям, как празднуют Новый год жители подводного мира. Интересно, что вход на спектакли свободный. Нужно просто забронировать место и прийти на представление. Если вам понравится постановка, вы сами можете определить размер денежного вознаграждения актёрам.

7 января. Клуб «Свобода», Екатеринбург. Концерт группы Anacondaz.

Пандемия коронавируса сильно ударила по многим отраслям нашей жизни. Обычно в новогодние каникулы в Свердловской области проходят различные концерты (группа «Курара» любила начинать год с концертов в Екатеринбурге), но в этот раз из-за ограничений многие мероприятия переносятся или отменяются. Однако 7 января у свердловчан будет возможность посетить концерт: в клубе «Свобода» выступит группа Anacondaz.

8, 10 января. КРК «Уралец», Екатеринбург. «Автомобилист» – «Барыс», «Автомобилист» – «Йокерит».

Регулярный чемпионат КХЛ не останавливается даже в новогодние праздники. Уже 3 января екатеринбургский «Автомобилист» сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым», а 5 января – с ЦСКА. Затем «шофёры» вернутся в Екатеринбург и проведут две встречи в родных стенах. 8 января «Автомобилист» примет «Барыс», а 10 – «Йокерит». Интересно, что изначально матч с «джокерами» должен был состояться осенью в Финляндии, однако был перенесён из-за положительных тестов на коронавирус у игроков финской команды.

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