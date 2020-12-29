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29 декабря 2020, 15:20

На Среднем Урале открыли ещё три ледовые переправы

ледовая переправа

Одна из переправ открылась на реке Тавде. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Свердловской области открыли три ледовые переправы. Они используются для обеспечения жизнедеятельности населённых пунктов Серовского и Гаринского городских округов.

Две переправы появились на реке Сосьве. Они функционируют для жителей посёлков Марсяты и Красный Яр. Толщина льда здесь составляет 52-55 см, грузоподъёмность - 10 тонн.

Ещё одна переправа открылась на реке Тавде. В течение месяца там проводились работы по намораживанию льда. Его толщина достигла 75 см. Переправа выдерживает нагрузку до 40 тонн, передаёт пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Переправы снабжены аварийно-спасательными средствами. Движение здесь разрешается только в светлое время суток.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Напомним, первая ледовая переправа в регионе появилась неделю назад - на реке Сосьве, у деревни Магина. Таким образом, всего в области сейчас функционирует четыре зимника. В начале 2021 года планируется открыть ещё 10 таких объектов.

Спасатели напоминают свердловчанам, что выезд на транспорте на лёд водоёмов вне организованных переправ запрещён и опасен для жизни.

Областная газета Свердловской области

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