"Корпорацию по туризму" возглавил вице-президент Оргкомитета "Сочи-2014"

Основная задача корпорации - развитие туризма в стране. Фото: Галина Соловьёва.

На пост гендиректора корпорации "Туризм.РФ", созданной по решению премьер-министра Михаил Мишустина, назначен вице-президент Оргкомитета "Сочи-2014" Сергей Суханов. Он был ответственным за координацию строительства объектов инфраструктуры при подготовке к Олимпиаде в Сочи.

По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, Сергею Суханову хорошо известны проблемы туротрасли, и у него есть опыт по их решению.

"Под его руководством на посту вице-мэра курортной столицы России была разработана концепция развития Сочи как горноклиматического курорта. Она же потом легла в основу программы строительства объектов к Олимпийским и Паралимпийским играм 2014 года", - передаёт слова вице-премьера РФ ТАСС.

Дмитрий Чернышенко считает, что под руководством Сергея Суханова корпорация совместно с Ростуризмом в кратчайшие сроки "выведут внутренний туризм на новый уровень". Отмечается, что гендиректор корпорации "Туризм.РФ" был ответственным за координацию строительства и обеспечение стабильного энергоснабжения олимпийских объектов, организацию транспортного обслуживания и разработку стандартов доступности для маломобильных групп населения при проектировании зданий и сооружений.

Сергей Суханов в 2003 году был назначен заместителем главы администрации Сочи, а в 2009 году - вице-президентом Оргкомитета "Сочи-2014". Спустя шесть лет, в 2015 году, занял должность главы ООО "Волга груп строй" - дочки ООО "Волга груп". В 2018 году Сергей Суханов стал гендиректором специальной проектной компании ООО "СШХ".

Добавим, что Корпорация по туризму является государственной структурой, которая была сформирована по решению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина на базе АО "Курорты Северного Кавказа". Основная задача корпорации - развитие туризма в стране.