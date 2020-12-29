«Зажигаем» в праздники по правилам: где установить ёлку и использовать хлопушку, чтобы не получить штраф?

Бенгальские огни зажигать в помещении можно, но подносить их близко к ёлке не стоит. Фото: Павел Ворожцов

С 1 января 2021 года в России вступают в действие новые правила противопожарного режима. Часть из них имеют отношение к новогодним праздникам.

Где поставить ёлку?

Новые требования предписывают устанавливать ёлку в метре от систем отопления и кондиционирования. На таком же расстоянии должны находиться ветки деревца от стен, а верхушка от потолка – эта норма перекочевала из старых правил.

– Ёлка не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения, – говорит начальник отдела управления надзорной и профилактической работы Главного управления МЧС по Свердловской области Сергей Махнёв. – Эта норма распространяется не только на торговые центры и прочие заведения, но и на жилые помещения.

От хлопушки до ракеты

– Как и прежде, применение пиротехнических изделий бытового назначения запрещается в зданиях и сооружениях любого функционального назначения, а также на балконах и лоджиях, на чердаках и крышах, на «выступающих частях зданий», – продолжает Сергей Махнёв. – Исключение составляют изделия первого (самого низкого) класса опасности: бенгальские огни и хлопушки. Так что в квартире, на балконе или лоджии развлекаться можно будет только с ними.

Что касается салютов и фейерверков на улице, то они проводятся по старым правилам. Салютные батареи, ракеты, фестивальные шары и прочие зажигательные потехи I-III класса опасности предписано использовать на открытом пространстве, на специально оборудованных площадках. Следует позаботиться, чтобы поблизости от пусковой площадки не было деревьев, нависших проводов линий электропередачи, сооружений, способных вспыхнуть, жилых домов, других зданий.

Напомним, что салюты нельзя устраивать с 23:00 до 7:00, исключение составляют только новогодняя и рождественская ночи.

ВАЖНО За нарушение требований пожарной безопасности обычные граждане могут получить предупреждение или штраф от 2 до 3 тысяч рублей, должностные лица – штраф от 6 до 15 тысяч рублей, юридические лица – от 150 до 200 тысяч рублей. В Екатеринбурге, как и во многих других городах области, с середины декабря введён особый противопожарный режим. Где-то этот режим будет действовать до 10 января 2021 года, где-то – до 15 января. В это время штрафы увеличиваются: для граждан – от 2 до 4 тысяч рублей; для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №245 от 30.12.2020