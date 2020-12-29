Как уральцы праздновали Новый год в Великую Отечественную войну?

Встреча Нового года в детском саду Нижнего Тагила, 1943 год. Фото: Государственный архив Свердловской области

Традиция встречать Новый год так, как мы это делаем сегодня – с ёлкой, Дедом Морозом и застольем, – появилась 85 лет назад. 28 декабря 1935 года в газете «Правда» было опубликовано письмо первого секретаря Киевского обкома Павла Постышева с призывом организовать по всей стране детские новогодние ёлки, чтобы искоренить нелепое мнение, будто они являются буржуазным предрассудком. С тех пор самый главный в России праздник стал обрастать привычными нам атрибутами – боем курантов, салатом оливье, мандаринами и шампанским… За короткое время Новый год стал настолько любим у народа, что его отмечали и в Великую Отечественную войну. Как это было на Среднем Урале, рассказывает «ОГ».

Родом из Европы

До советской власти Новый год в нашей стране не был общенациональным праздником. Хотя первым, кто ввёл его в широкий обиход и предписал встречать в ночь на 1 января, стал Пётр Великий. Новый 1700 год прошёл в Москве на европейский лад: по указу императора целую неделю дома украшали ёлки и сосновые ветки, вечерами на Красной площади запускали фейерверки и палили из пушек, а на улицах стреляли из ружей и жгли костры в смоляных бочках.

После смерти Петра I устраивать массовые гуляния на Новый год перестали, а присущие празднику элементы стали характерной чертой православного Рождества. Многие помнят рассказ Фёдора Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке», где нищий ребёнок очарован рождественской ёлкой за окном богатого дома. Неожиданно мечты голодного и продрогшего мальчика сбываются, и он попадает на праздник к Иисусу Христу, где такие же дети из бедных семей танцуют в чистых нарядах, водят весёлые хороводы и радуются подаркам.

Горки и балаганы на Городском пруду в дореволюционном Екатеринбурге, до 1917 года. Фото: Государственный архив Свердловской области

С приходом к власти коммунистов и началом антицерковной кампании празднование Рождества в 1929 году отменили. Но Иосиф Сталин прекрасно понимал, что в условиях ударной индустриализации и коллективизации людям необходим всенародный праздник, который бы пробуждал в них светлые чувства и надежду на лучшее. Поэтому в 1935 году и было принято решение возродить Новый год. Советской элите это тоже сыграло на руку: у пионеров, комсомольцев и рядовых членов партии сразу отпал вопрос, почему в детских книжках про Владимира Ленина он сидит с малышнёй возле рождественской ёлки, а не новогодней – незаметно для всех одна заменила другую.

Праздник в тылу

Новый год в СССР был сугубо светским праздником, без какой-либо привязки к религии. Вместо Николая Угодника граждан стал поздравлять Дед Мороз, у которого в 1937 году появилась внучка – Снегурочка. Поначалу выходного в этот день не было, его ввели лишь с 1 января 1948 года – считалось, что праздник предназначен для детей, а не взрослых. Тем более что до середины 1950-х годов он совпадал с началом зимних каникул у школьников.

На Среднем Урале, где большинство населения ещё до Октябрьской революции составляли рабочие, рождественские ёлки были редкостью, а вот Новый год прижился довольно быстро. С 1937 года главная ёлка Свердловска располагалась на площади 1905 года. Празднование Нового года не прекращалось даже во время Великой Отечественной войны: его встречали как символ того, что в тылу продолжается жизнь. Но это был обычный рабочий день, и поблажек никому не делали.

Новогодние праздники на центральной площади Свердловска, 1946 год. Фото: Юрий Владимирский

Как рассказал «ОГ» главный архивист отдела использования и публикации архивных документов Центра документации общественных организаций Свердловской области Дмитрий Ольшванг, в тяжелейший 1941-й новогодняя ёлка стала особой. 15 декабря Свердловский горком ВКП(б) поручил райкомам и заводским парторганизациям организовать к Новому году социалистическое соревнование и наладить массовую отправку посылок воинам-уральцам. На фронт шли тёплая обувь, одежда, бельё, колбасные изделия, конфеты и вино. Всего по городу требовалось собрать для армии 75 тысяч новогодних подарков.

– Тогда же обком ВКП(б) организовал подписание «новогоднего письма трудящихся Свердловской области товарищу Сталину», в котором содержалась информация с мест о трудовых достижениях в выполнении указаний вождя, – отмечает Дмитрий Ольшванг. – Выполнить их полагалось всем заводам, совхозам и колхозам. Трудовые коллективы брали на себя конкретные обязательства и на следующий 1942 год. Письмо это нужно было подписать лично – на торжественных новогодних митингах и собраниях. Все годы войны коллективные, практически ритуальные, подписания таких писем – своеобразных «клятв» – были едва ли не главным атрибутом празднования Нового года на Урале.

Украшение новогодней ёлки в одном из домов культуры Среднего Урала, 1944 год. Фото: Государственный архив Свердловской области

Пока взрослые проводили предновогодние дни в работе, для детей 31 декабря организовали гулянья на площади 1905 года, стадионе «Локомотив» и стадионе пионеров и школьников (сейчас стадион «Юность». – Прим. «ОГ»). В домах культуры устроили ёлки и танцы, а на улицах – катки и фейерверки, но, что важно, не салюты. В первую неделю после Нового года праздничная программа была ещё насыщенней. 1 января 1942 года областная филармония силами эвакуированных ленинградских артистов провела для отличников учебы 8–10-х классов бесплатный новогодний вечер. Такие же ёлки для учащихся 1–4-х классов с 5 по 18 января прошли в клубе имени Сталина (ныне ДК УЗТМ).

Новогодний бал в Уральском политехническом институте, 1952 год. Фото: Государственный архив Свердловской области

Подарки детям и джаз

После Сталинградской битвы положение на фронте изменилось в лучшую сторону, и народ поверил в скорый перелом войны. Поэтому 1944 год в Свердловской области отметили более масштабно. Газета «Уральский рабочий» писала, что выполнению «клятвы уральцев» посвятили областную военизированную «звёздно-лыжную эстафету». Команды лыжников, сформированных в трудовых коллективах, должны были в последнюю неделю декабря доставить в Свердловск рапорты городов и районов всей области о выполнении обязательств уходящего года. Торжественный финиш команд состоялся на площади 1905 года, где к тому моменту уже возвышалась главная новогодняя ёлка и был выстроен ледовый городок. Праздничное дерево было украшено флажками и лампочками, его верхушку венчала красная звезда, а по периметру городка были выстроены беседки с горками и расставлены фигуры Деда Мороза.

«Сказка про репку». Новогоднее представление для детей сотрудников Государственного Эрмитажа во время эвакуации в Свердловск, 1942 год. Фото: Государственный архив Свердловской области

– Уже за неделю до Нового года горожан ждала замечательная концертная программа, – продолжает Дмитрий Ольшванг. – 25 декабря в ДК железнодорожников прошёл вечер-встреча с самим Марком Бернесом, а в филармонии с большим концертом выступил выдающийся пианист Генрих Нейгауз. На следующий день в Свердловск прибыл любительский джаз-бенд Уральского добровольческого танкового корпуса, в котором играли танкисты, артиллеристы и санитары. Коллектив под руководством гвардии старших лейтенантов Николая Улахова и П. Кондрашова с успехом выступил на Уралмашзаводе и в клубе имени Сталина, а позже поехал в тур по заводам области. В ответ рабочие-уральцы 29 декабря отправили бойцам УДТК новогодние подарки.

Последний военный год жители Свердловска встречали с ещё большим оптимизмом. Не обошлось без уже привычных эстафет лыжников, но впервые с начала войны горисполком распорядился подготовить не менее 120 тысяч подарков для свердловских школьников. В ночь на 1 января 1945 года в концертном зале филармонии состоялся Большой вечер юмора и сатиры, после которого гостей развлекали модным в то время джазом. В полночь праздничный концерт для молодёжи Ленинского района устроил драматический театр. Однако многие встретили Новый год на площади 1905 года – с тех пор прошло уже 75 лет, а эта традиция жива до сих пор.

Празднование Нового года в детском саду Кушвы, 1944 год. Фото: Государственный архив Свердловской области

КСТАТИ В 1916 году во время Первой мировой войны Священный Синод Русской православной церкви запретил рождественскую ёлку как вражеский обычай, попавший в Россию из Германии. Но Владимир Ленин вернул эту традицию после прихода к власти, а 24 декабря 1919 года – в рождественский Сочельник – вождь пролетариата лично организовал ёлку для воспитанников лесной школы в Сокольниках. По воспоминаниям его помощника Бонч-Бруевича, Ленин водил с детьми хороводы, играл с ними в кошки-мышки и пел песни. Ещё одна рождественская ёлка с участием Владимира Ильича состоялась на даче в Горках 25 декабря 1923 года, за месяц до его смерти. При Сталине точные даты этих праздников из книжек о Ленине убрали, чтобы не ассоциировать их с христианством.

МЕЖДУ ТЕМ До революции в рождественские праздники для жителей Екатеринбурга сооружали ледяные горки на Городском пруду и устраивали праздничные балаганы с диковинами и цирковыми представлениями. По словам заведующей отделом использования и публикации архивных документов Государственного архива Свердловской области Ольги Никоян, традиции строительства ледовых городков или ледяных горок на городских и заводских площадях появились в 1940-х годах. Помимо площади 1905 года, наиболее яркими были сооружения на площади Уралхиммашзавода и площади 1-й Пятилетки возле Уралмашзавода. Непременным атрибутом ледового городка была живая ёлка, украшения для которой мастерили дети и рабочие предприятий. Часто организация праздника и строительство городка становились постоянной обязанностью одного из цехов завода. Со временем в состав ледовых городков начали входить и дополнительные развлечения – комнаты смеха, тиры, а также киоски по продаже мороженого, напитков и игрушек.

Общий вид оформления новогодней ёлки на площади 1905 года, 1978 год. Фото: Государственный архив Свердловской области

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