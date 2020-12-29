На 99-м году жизни скончался модельер Пьер Карден

В 1991 году на Красной площади в Москве состоялось большое дефиле Дома моды Кардена. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале CNEWS.

В Американском госпитале в пригороде Парижа скончался французский модельер Пьер Карден. Ему было 98 лет.

О смерти модельера сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP, которое связалось с семьёй кутюрье. Причины смерти, дата и место прощания с известным модельером пока не называются.

Пьер Карден родился в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта 2 июля 1922 года, а впоследствии переехал во Францию. С 1947 года он работал в ателье Кристиана Диора, а уже в 1950-м году он основал собственный дом моды. Позднее он основал в Сент-Уане собственный музей, где находятся самые необычные работы модельера.

Пьер Карден любил Россию и приезжал в страну несколько десятков раз. В 1991 году на Красной площади в Москве состоялось большое дефиле Дома моды Кардена. У него сложились тёплые дружеские отношения с балериной Майей Плисецкой и композитором Родионом Щедриным. В 2008 году модельеру было присвоено звание почётного члена Российской академии художеств, а в 2013 году он был награждён российским орденом Дружбы и медалью Пушкина.