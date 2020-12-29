«Облгазете» вручили благодарность Уральского таможенного управления

Благодарность из рук Алексея Фролова (справа) получил обозреватель «Облгазеты» Станислав Мищенко. Фото: Уральское таможенное управление

Вчера в Екатеринбурге состоялась традиционная встреча начальника Уральского таможенного управления генерал-майора таможенной службы Алексея Фролова с представителями федеральных и региональных СМИ. Во время общения с прессой руководитель ведомства наградил лучших представителей журналистского сообщества за плодотворное сотрудничество в уходящем году.

В конкурсе профессионального мастерства, организованном таможенниками, приняли участие более десятка печатных и интернет-газет, телерадиокомпаний и городских порталов. Редакция «Облгазеты» получила благодарность Уральского таможенного управления в номинации «Зелёная пресса». Наше издание отметили за создание положительного имиджа и освещение деятельности таможенных органов Свердловской области.

– «Облгазета» уделяет большое внимание одному из наиболее острых вопросов нашей работы — борьбе с контрабандой древесины и пиломатериалов, – отметил Алексей Фролов. – Мы и дальше будем сотрудничать с вами в этом направлении. Нам есть что рассказать общественности, в том числе о тех мерах, которые будут введены в 2022 году в связи с запретом на экспорт из России необработанной древесины.

Уральские таможенники особо отметили материалы обозревателей «Облгазеты» Станислава Мищенко («Лесная контра» № 032 от 21.02.2020, «Как Екатеринбургская таможня контролирует экспорт леса?» №126 от 15.07.2020, «Таможня не стоит на месте» № 200 от 24.10.2020) и Ларисы Сониной («Экспорт посылок через Кольцовскую таможню вырос в 4 раза» №29 от 18.02.2020).

Стоит добавить, что наград Уральского таможенного управления также удостоились информационные агентства ТАСС, Интерфакс-Урал, сетевые издания «Правда УРФО», «Е1.ру», телерадиокомпании «Областное телевидение» и «Урал».