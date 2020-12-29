Покататься с дельфинами: мечты свердловских детей исполняются на «Ёлке желаний»

Сашу Бондалевич по-настоящему впечатлила возможность погладить дельфина. Фото: Галина Соловьёва

29 декабря были исполнены мечты нескольких детей из Свердловской области в рамках акции «Ёлка желаний». Пятилетняя Саша Бондалевич из Берёзовского поплавала с дельфинами, а трое братьев из Екатеринбурга получили заветные новогодние подарки.

Из-за диагноза ДЦП пятилетняя Саша Бондалевич не может объяснить, о чём она мечтает, поэтому её мама Светлана попробовала сама придумать дочери новогодний подарок. Идея познакомить дочку с дельфинами пришла к Светлане Бондалевич в Анапе, где ребёнок проходил лечение. Там они сходили в дельфинарий, и Светлана подумала, что можно попробовать такую оздоровительную терапию для Саши. В начале декабря женщина заполнила заявку на «Ёлку желаний» и получила ответ.

В екатеринбургском океанариуме для Саши и её мамы сначала провели экскурсию: девочка была в восторге от разнообразия морских обитателей. Далее их ждало представление с дельфинами, которые исполняли трюки и рисовали картины. В финале Сашу под присмотром инструктора прокатили по бассейну на небольшой надувной лодке, запряжённой дельфином.

– Это настоящее волшебство и чудо перед Новым годом, которое подарило нам заряд энергии, – делится впечатлениями Светлана Бондалевич. – Я думаю, что Саша тоже в восторге. Ультразвук, который издают дельфины, положительно влияют на развитие и реабилитацию ребёнка с ДЦП. Надеемся, что это не последнее наше общение с дельфинами.

Новогодние подарки сегодня также получили братья Руслан, Али и Ильназ Асгеровы из многодетной семьи из Екатеринбурга. Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков и министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, переодевшись в костюмы Дедов Морозов, вручили мальчишкам мобильный телефон, компьютер и большую электрическую машинку.

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Перед тем как знакомиться с дельфинами, Саше Бондалевич показали подводный мир. Фото: Галина Соловьёва

В океанариуме даже у рыб появилось новогоднее настроение из-за ёлки, которую поставили прямо в бассейне. Фото: Галина Соловьёва

Специально для Саши дельфины попробовали нарисовали картину. Фото: Галина Соловьёва

Перед катанием на лодке дельфины показали Саше яркое шоу с трюками. Фото: Галина Соловьёва

Катание на лодке, запряжённой дельфином, было недолгим, но вся программа оказалась и так насыщенной. Фото: Галина Соловьёва