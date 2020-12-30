В магазине Екатеринбурга обнаружили партию "серой" бытовой техники. Фото: пресс-служба УТУ.

Уральские таможенники пресекли продажу "серой" бытовой техники. На складе магазина в Екатеринбурге обнаружено почти 1,5 тысячи сотовых телефонов, фотоаппаратов, роботов-пылесосов.

На гаджетах отсутствовала маркировка и сертификация Минкомсвязи России, сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

Особо дорогие товары хранились в металлических шкафах. Работники магазина отказались их открыть, поэтому вскрыть шкафы пришлось таможенникам и полицейским с применением специальных инструментов.

Владелец торговой точки не смог подтвердить законность ввоза товара в страну. Ему грозит конфискация товара, крупный денежный штраф или лишения свободы на срок до 4 лет.

Отмечается, что несколько лет назад данный предприниматель уже попадал в поле зрения оперативников. Тогда со склада изъяли технику, по которой сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 3 миллиона рублей.

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