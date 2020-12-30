В Свердловской области за сокрытие COVID-статуса оштрафовано 158 туристов. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области за непредоставление информации о своем COVID-статусе по возвращении из-за рубежа оштрафованы 158 человек. Почти 912 человек после возвращения сдали положительный тест на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, по данным на 28 декабря, начиная с 1 августа из-за границы на Урал прибыли 51 910 человек. 50 603 из них в первые три дня после возвращения прошли обследование на COVID-19 методом ПЦР и уведомили о результате.

Ещё 1 307 граждан нарушили установленный порядок прохождения тестирования и предоставления данных. На 853 уже составлены протоколы, материалы переданы в суд. Виновным грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Уточняется, что оставшимся 454 свердловчанам направлены извещения о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении.

На данный момент судами Свердловской области наложено 158 штрафов на общую сумму 1 490 500 руб.

Фото: памятка