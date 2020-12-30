Темы дня

Общество
30 декабря 2020, 12:55

Ещё 17 пациентов с коронавирусом скончались на Среднем Урале

реанимация

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 17 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 17 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число смертей достигло 1 491.

Накануне также сообщалось о 17 летальных исходах.

Информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с инфекцией. По данным на 30 декабря, Средний Урал остаётся в топ-7 антирейтинга по числу погибших с начала пандемии.

На первом месте антирейтинга – Москва, где общее число летальных исходов достигло 11 136. На втором Санкт-Петербург – 7 610 смертей. А на третьей строчке – Московская область – 2 881. Далее следуют Ростовская область (2 033), Красноярский край (1 684) и Нижегородская область (1 632). За всё время жертвами COVID-19 стали 56 426 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

Добавим, за последние сутки в Свердловской области выявили 406 случаев заражения. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 58 188 свердловчан.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.12.2020, 15:36 / Общество
«Помогали» сдать на права: в Екатеринбурге пойдут под суд автоинспекторы и инструкторы автошкол
30.12.2020, 15:31 / Экономика
За пять лет количество малоимущих свердловчан сократилось на 45 тысяч
30.12.2020, 15:06 / Политика
Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена и Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством
30.12.2020, 15:02 / Общество
В Екатеринбурге у Храма-на-Крови стартовал фестиваль «Вифлеемская звезда». Фото
30.12.2020, 14:31 / Общество
Владимир Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей