Мой суровый и нежный зверь: почему уральские быки становятся чемпионами на российских конкурсах?

Не советуем оказаться на пути быка – удар головой этого животного достигает силы в три тонны. Фото: Алексей Кунилов

Накануне Года быка журналисты «Облгазеты» побывали в региональном информационно-селекционном центре «Уралплемцентр», сотрудники которого знают о животном-символе наступающего года практически всё. Здесь содержатся 90 племенных быков восьми пород. У каждого свой геномный паспорт минимум до четвёртого ряда предков. Здесь содержатся только самые лучшие быки, по повадкам, характеру и предпочтениям которых можно судить о том, каким будет наступающий год.

Телячьи нежности

– Бык – доброе, хорошее животное, – утверждает генеральный директор «Уралплемцентра» Владимир Мымрин. – Бык – это ещё и богатство. Богатство не заключается исключительно в обладании золотом, деньгами. Любая скотина на дворе – уже богатство. Ведь что нужно человеку прежде всего? Чтобы была крыша над головой и питание. Пережить можно всё, но не голод.

Две самые распространённые в Свердловской области породы коров – чёрно-пёстрая и голштинская, обе славятся молочной продуктивностью. Самые массивные быки – также представители этих пород. Например, голштинец по кличке Маком весит 1 250 килограммов, а его собрат Харлей – 1 278 килограммов. Когда Макома вывели на прогулку, невольно захотелось сделать несколько шагов назад.

– Если вам навстречу идёт бык – он никогда не свернёт со своего пути, уступить придётся вам, – предупреждает Владимир Мымрин.

Работа с быками – тяжёлый опасный труд, этим здесь занимаются исключительно мужчины. Бык съедает в день пять килограммов комбикорма и 15 кило сена. Многие очень любят, когда им дают вкусняшки – сухарики. За это быки готовы вас облизать с ног до головы. Но потакать телячьим нежностям нельзя: животное может ненароком вас поранить. На быков не нужно кричать, причинять им физическую боль: у этих животных очень хорошая память, и рано или поздно они могут за обиду отомстить. Единственное болевое воздействие, которое допустимо применять к быкам – это управлять ими через носовое кольцо. К кольцу крепят длинную палку и с её помощью выводят на прогулку. Но и при этом рабочие по уходу за животными стараются не причинять им излишней боли.

30 тысяч потомков

Бык – это ещё и плодовитость. От каждого племенного животного в хранилище спермы должно поступить не менее 30 тысяч доз, которые используются при искусственном осеменении коров. Местный генетический материал очень востребован: на нём держится более 80 процентов молочного стада Свердловской области, его закупают и соседние регионы, Казахстан. Здесь сумели собрать и методом селекции получить животных с выдающимися качествами. Так, уральских быков в этом году представили на первом в России межрегиональном онлайн смотре-конкурсе сельскохозяйственных животных в Удмуртии. И наши быки взяли там два первых места.

– Были представлены три породы: холмогорская, чёрно-пёстрая и голштинская, – рассказывает главный зоотехник «Уралплемцентра» Оксана Ткачук. – По чёрно-пёстрой породе дочь нашего производителя Макома по кличке Зайка была признана победителем круга первотёлок. Появилась на свет она в птицесовхозе «Скатинский» Камышловского района и как племенное животное была отправлена в Удмуртию. А производитель по кличке Джерими сначала был признан победителем среди быков-герефордов до двух лет, а потом стал абсолютным чемпионом по этой породе.

Судьями были американские специалисты, которые за океаном отсматривали присланные на конкурс ролики. Джерими пока молодой бык, весит всего 638 килограммов (для сравнения – взрослый герефорд по кличке Мистер весит 1 169 килограммов).

Быки герефордской породы очень быстро набирают массу – до двух килограммов в день, их мясо очень хорошо поддаётся кулинарной обработке.

А вот представители другой мясной породы, абердин-ангусской, дают знаменитое мраморное мясо, которое в большой чести у рестораторов.

Чистопородных коров-герефордов в Свердловской области почти нет, но семя мясных быков пользуется огромным спросом у фермерских хозяйств для получения от обычных молочных коров так называемых помесных быков. Такие животные на откорме дают мяса на 10–15 процентов больше, чем их собратья, у которых нет крови отцов мясных пород.

Коровья доля

Бык – это ещё и долголетие. Самый возрастной бык в Уралплемцентре по кличке Эмен, рождённый в Канаде, прожил 12 лет, давая при этом спермопродукцию. Если в два года, переводя на человеческий возраст, бык – юноша, то в 12 лет – глубокий старец. Тем не менее сейчас главная проблема в селекции этих животных – увеличение продуктивного возраста коров. Индустриальные методы производства молока пагубно сказываются на их здоровье.

– Большое молоко даётся нелегко, – говорит Владимир Мымрин. – Чтобы образовался литр молока, через вымя коровы должно пройти 600 литров крови. А если корова в день даёт 40 литров молока, представляете, какая получается нагрузка на все органы животного!

Как итог – коровы живут всё меньше, большинство даже не успевают себя окупить, не достигая порога рентабельности в 3,6 лактации, или 6 лет коровьей жизни. Поэтому сейчас в селекции животных помимо продуктивных качеств учитывают и гены долгожителей. Как итог – потомки уральских быков живут на восемь месяцев дольше, чем их сёстры, появившиеся на свет с использованием генетического материала зарубежных быков-производителей.

КСТАТИ Самая удойная корова Свердловской области по итогам 2019 года – Застёжка. В ирбитском сельскохозяйственном производственном кооперативе «Килачёвский» за год от неё надоили 17 564 килограмма молока. Это почти 50 килограммов в день. Высокоудойных коров на Среднем Урале становится всё больше, в прошлом году животных с молочной продуктивностью свыше 14 тонн за лактацию насчитывалось 278. Но сейчас всё больше о продуктивной ценности коров судят не по надоям, а по содержанию в молоке питательных веществ – жира и белка. По этому показателю лидером в прошлом году была корова по кличке Бавария из ирбитского колхоза «Урал». Она дала 1 260 килограммов молочного жира и белка при годовом надое 15 809 килограммов.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Бык голштинской породы Маком дал жизнь чемпионке конкурса в Удмуртии корове Зайке. Фото: Алексей Кунилов

Герефорд Мистер, один из самых массивных быков этой породы на Урале, весит 1 169 килограммов. Фото: Алексей Кунилов

Представитель лимузинской породы бык Мики. На нём хорошо видно, что шерсть на туловище быка пострижена, кучерявость осталась только в области лба. Фото: Алексей Кунилов

Чемпион этого года Джерими. Рядом с ним рабочий по уходу за быками Антон Бондаренко. Его подопечный пока растёт и доставляет меньше всех проблем. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №001 от 06.01.2021 под заголовком «Суровый и нежный зверь»