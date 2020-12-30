Владимир Путин подписал закон о вызове спецслужб по номеру 112 на территории всей России

Владимир Путин подписал закон о вызове спецслужб по номеру 112 на территории всей России. Фото: Галина Соловьёва.

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении вызова экстренных служб по единому номеру. Жители всех регионов страны смогут вызывать любые экстренные службы по номеру 112.

На данный момент система вызова экстренных служб по единому номеру работает в 56 субъектах России. С 1 января 2022 года она будет работать на территории всей страны.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, закон подразумевает создание в регионах страны операторов системы и диспетчерских служб, которые будут принимать вызовы по единому номеру от оператора системы-112.

Звонок будет бесплатным, а соединение с оператором произойдёт даже если у гражданина на счету отсутствуют средства или у него вообще нет сим-карты.