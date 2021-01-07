Как Ленин отмечал Рождество при советской власти

Владимир Ильич Ленин в гостях у ребят лесной школы в Сокольниках в 1919 году. Картина Николая Жукова.

В 1916 году, во время Первой мировой войны, Священный Синод Русской православной церкви запретил использовать рождественскую ёлку – как вражеский обычай, попавший в Россию из Германии (эта страна была одним из наших противников).

Но большевики после прихода к власти традицию ставить ёлки реабилитировали, а 24 декабря 1919 года – в Рождественский сочельник – вождь пролетариата Владимир Ленин лично организовал ёлку для воспитанников лесной школы в Сокольниках.

По воспоминаниям его помощника Владимира Бонч-Бруевича, Ленин водил с детьми хороводы, играл с ними в кошки-мышки и пел песни.

Ещё одна рождественская ёлка с участием Владимира Ильича состоялась на даче в Горках 25 декабря 1923 года, за месяц до его смерти.

Празднование Рождества большевики в 1929 году отменили, но быстро поняли, что в условиях ударной индустриализации и коллективизации людям остро необходим всенародный праздник, который бы пробуждал в них светлые чувства и надежду на лучшее. Поэтому в 1935 году было принято решение возродить праздник, но акцент сделать не на Рождестве, а на приходе Нового года. Ёлку при этом решено было сохранить – просто не упоминать о её религиозном прошлом.

Атеистическим пропагандистам это сильно сыграло на руку: у пионеров, комсомольцев и рядовых членов партии сразу отпал вопрос, почему в детских книжках про Владимира Ленина он сидит с малышнёй возле ёлки: теперь получалось, что вождь революции отмечает правильный Новый год, а не чуждое рабочему классу Рождество.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №001 от 06.01.2021