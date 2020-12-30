В последние годы Анна Юрина преподавала на кафедре биотехнологий и пищевых продуктов. В посёлок Исток, где располагалась кафедра, журналисты часто приезжали к Анне Васильевне для сбора материала для своих публикаций Фото: Алексей Кунилов

Накануне Нового года, 30 декабря, умерла Анна Васильевна Юрина – выдающийся учёный-овощевод, заслуженный агроном РСФСР, профессор Уральского государственного аграрного университета. Несколько поколений свердловских садоводов, начиная с 60-х годов прошлого века, знают её как своего доброго наставника, к советам которого непременно прислушивались.

Анна Юрина была самым ярким популяризатором овощеводства и садоводства на Среднем Урале, более 30 лет вела на местном телевидении программу «Календарь садовода и огородника» – эти передачи ещё помнят те, кому сейчас за 60. В пик популярности прохожие даже останавливали её на улице, прося дать совет по проблемам выращивания той или иной культуры. Такую популярность Анна Васильевна воспринимала как большую ответственность за развитие овощеводства и садоводства в регионе.

Уже давно нет в Свердловской области той передачи для садоводов, но миссию по распространению знаний о садоводстве подхватила «Областная газета». Уже несколько лет каждую неделю в нашей газете выходит страничка «Дом.Сад.Огород.», и за получением советов и рекомендаций для наших читателей мы часто обращались к Анне Васильевне – ни разу с её стороны не было отказа. С ней всегда было интересно общаться, ведь за плечами у этого человека был богатейший опыт – как жизненный, так и профессиональный. Последний раз большую публикацию о ней мы сделали в июне прошлого года, когда ей исполнилось 90 лет.

Несмотря на солидный возраст, Анна Юрина продолжала преподавать в аграрном университете, была руководителем дипломных работ у полутора десятков студентов. Ещё этим летом мы звонили ей, обращаясь за комментариями, получали советы по интересующим проблемам. Сейчас Анны Васильевны нет, и такого мудрого и доброго советчика всем садоводам Свердловской области будет очень не хватать.