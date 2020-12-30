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Общество
30 декабря 2020, 17:29

Швабра больше не лентяйка

Красная Бурда

Красная Бурда. Фото: Виктор Балабас/Алексей Кивокурцев

Милые старые советские мультики для семейного просмотра в новогодние каникулы.

Паяльник из Канифолькино 

Молодой Паяльник живёт в деревне Канифолькино и чинит всем радиоприёмники, ламповые усилители и читает журнал «Радио». И тут в деревню из Москвы на всё лето приезжает хрупкая Микросхемка на тоненьких ножках. Они с Паяльником идут по грибы, и ножка у городской детальки ломается. Но толстый добродушный Паяльник сумел помочь неуклюжей Микросхемке и припаял ей всё как надо! В конце мульт­фильма, конечно же, звучит песенка о p-n переходе в сказочное Королевство полупроводников!

Каруселькино каруселье

Каруселька, которая много лет проработала в ЦПКиО, наконец-то получила квартиру! Маленькую, уютную, светлую, на пятом этаже! Все друзья и коллеги пришли помочь носить вещи на пятый этаж. Даже старенький лифт из соседнего дома пришёл и носил больше всех! А потом все веселились и кружились до утра!

Лампа-Дом

Приключения весёлой девочки Спиральки, которая живёт в стеклянном доме по адресу ул. Сороковаттная, 40…

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Областная газета Свердловской области
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