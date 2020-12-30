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Общество
30 декабря 2020, 17:23

На Среднем Урале пройдёт полевая олимпиада юных геологов

минералы

На Среднем Урале пройдёт полевая олимпиада юных геологов. Фото: Нина Георгиева.

Летом 2021 года в Свердловской области пройдёт XIII Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Как говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона, мероприятие запланировано в период с 30 июля по 10 августа. Площадками олимпиады станут загородный образовательный центр "Таватуй" и загородный детский оздоровительный лагерь "Самоцветы".

Постановлением также утверждён состав регионального организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия. Его возглавит сам губернатор. Заместителем председателя станет замглавы Свердловской области Павел Креков. Заместителем председателя (по согласованию) будет начальник департамента по недропользованию по УрФО, агентства по недропользованию Алексей Булатов. В списке также значатся 18 членов комиссии.

С полным текстом документа можно ознакомиться тут.

Областная газета Свердловской области

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