В новогоднюю ночь в Свердловскую область придут настоящие морозы

Первые дни нового 2021 года будут в Свердловской области по-настоящему морозными. Фото: Павел Ворожцов

В новогодние праздники на Среднем Урале ожидаются крепкие морозы, температура может опуститься ниже 30 градусов. Об этом «Облгазете» сообщила главный синоптик Свердловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

– В регионе похолодание уже наступило, температура понижается, – говорит Галина Шепоренко. – В последние дни уходящего года и первые числа 2021 года будет большая вероятность, что температура в Екатеринбурге ночью опустится до минус 25–27 градусов. Дневные показатели будут на уровне 20–23 градусов.

На территории области градусники покажут ещё более низкие температуры, особенно холодно будет на севере и востоке. В Камышлове, Нижнем Тагиле и Ирбите температура воздуха ночью может опуститься до 27–30 градусов и ниже, днём – до минус 23–28 градусов.

– В новогоднюю ночь в Екатеринбурге будет достаточно холодно: ожидается около 25 градусов ниже нуля. Это не самые суровые морозы, но для нынешней зимы температуры очень низкие. Эти морозы могут продержаться три-четыре дня, – добавляет главный синоптик Свердловской области.

В остальных городах нашего региона в ночь с 31 декабря на 1 января температура может также опуститься ниже 30 градусов. Сильного ветра и осадков в праздники в области не ожидают, но небольшой снег возможен – особенно в юго-западной части региона. По словам Галины Шепоренко, примерно с третьего января 2021 года температура должна пойти на повышение.

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