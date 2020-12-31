Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с наступающим Новым годом

Евгений Куйвашев отметил, что 2020 год поставил перед уральцами новые вызовы, но и открыл им новые возможности. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. Он отметил, что уходящий 2020-й поставил перед уральцами новые вызовы, но и открыл им новые возможности.

Подводя итоги года, глава Среднего Урала вспомнил о праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которому не помешали вынужденные ограничения, и присуждении звания "Город трудовой доблести" Екатеринбургу и Нижнему Тагилу.

Также Евгений Куйвашев рассказал, что за прошедшие 12 месяцев в области возвели около двух миллионов квадратных метров жилья, девять новых школ и семь детских садов, отремонтировали более 183 километров дорог, провели капремонт 20 больниц, благоустроили 102 общественные и дворовые территории. По основным макроэкономическим показателям Свердловская область оказалась в десятке российских регионов-лидеров.

По словам губернатора, пандемия не помешала и проведению международных выставочных проектов: в режиме онлайн состоялись проекты "INNОPROM Online – индустрия в эпоху digital", VII Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild.

Кроме того, регион продолжает готовиться к проведению в Екатеринбурге Всемирного саммита спорта и бизнеса "SportAccord" в 2021, чемпионата мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году и Всемирной летней Универсиады в 2023 году.

Всё это стало возможным благодаря добросовестному труду, упорству, оптимизму и высокому интеллектуальному потенциалу свердловчан, заметил Евгений Куйвашев.

"Дорогие уральцы! Пусть новогодние праздники и время, проведённое с близкими людьми, наполнят вас силой, энергией и вдохновением для творчества и созидания, новых свершений и новых побед. Крепкого всем здоровья, мира и гармонии в душе, сердечного тепла, любви, счастья и всего самого светлого и радостного. Пусть все желания, загаданные под бой курантов, непременно сбудутся! С праздником, дорогие земляки! С Новым 2021 годом!", - сказал губернатор.

От имени депутатов Законодательного собрания с праздником уральцев поздравила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина. Одним из ключевых событий года она назвала принятие поправок в Конституцию РФ. По словам Людмилы Бабушкиной, Свердловская область стала одним из самых активных участников работы по совершенствованию Основного закона страны.

Также председатель регионального парламента поблагодарила медицинских работников, сотрудников силовых структур и ведомств, социальных служб, органов власти, педагогов, работников транспорта, торговли, промышленности и строительства за борьбу с пандемией. Она пожелала уральцам, чтобы следующий год был мирным, благополучным и счастливым.

Поздравление уральцам направил и полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев. "Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть вам всегда сопутствуют успех и удача!", - сказал он.

Полные тексты поздравлений опубликованы в "Областной газете" за 30 декабря.