Сергей Карякин: 2020-й позволил провести время с семьёй

Сергей Карякин рассказал, как провёл 2020 год. Фото: Александр Зайцев.

Автогонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин поведал "Областной газете", как провёл 2020 год. Спортсмен смог уделить больше времени семье.

"В 2020 году я провёл время с семьёй, был больше дома. Съездил с сыном на гонку в Астрахань. Ему уже шесть лет, он становится взрослым, так что теперь его можно везде брать с собой. И это здорово, когда появляется возможность побыть с детьми даже во время такой поездки, стать вместе частью этого", - рассказал победитель ралли-рейда "Дакар" в классе квадроциклов.

О том, чем 2020 год запомнился другим известным уральцам, "ОГ" рассказала в №245. Эмоциями от уходящего года поделились космонавт Сергей Прокопьев, композитор Александр Пантыкин, пилот Дамир Юсупов, актёр Андрей Рожков и другие.