1 января в торговых центрах Екатеринбурга будет выходным

Со 2 января 2021 года ТЦ заработают в обычном режиме, с 10:00. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге торговые центры объявили 1 января 2021 года выходным днём. Сегодня, 31 декабря, многие работают до 20:00.

Речь идёт о ТРЦ "Гринвич", "Радуга-парк", "Алатырь", "Парк Хаус", "Карнавал", "Фан-Фан" и других торговых центрах.

Завтра в них будут работать только кинотеатры и фудкорт. Со 2 января 2021 года ТЦ заработают в обычном режиме, с 10:00.

Напомним, что в 2020 году торговые центры в Свердловской области закрывали с весны из-за угрозы распространения коронавируса. С июля губернатор Евгений Куйвашев обозначил условия, при которых ТЦ могли возобновить работу.