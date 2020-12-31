Андрей Рожков: мы с семьёй начали открывать Свердловскую область на автомобиле

Андрей Рожков: мы с семьёй начали открывать Свердловскую область на автомобиле. Фото: Владимир Мартьянов.

"Уральский пельмень" Андрей Рожков рассказал "Областной газете", чем ему запомнился уходящий 2020 год. Актёр особо отметил появление в их семье четвероногого друга и путешествия по Свердловской области.

Ранее в одном из постов в Instagram Андрей Рожков заявил, что хотел завести собаку с ранних лет.

"Я ждал этого момента 49 лет! Собака!", – написал он.

Как выяснила "ОГ", это получилось сделать благодаря появившемуся из-за пандемии свободному времени.

"В этом году появилось больше свободного времени, поэтому мы с семьёй решили взять домой щенка, с которым теперь есть возможность гулять и играть", – заявил актёр.

Андрей Рожков также рассказал, что он с семьёй объехал ближайшие курорты Свердловской области на машине.

"Ещё мы с семьёй начали открывать Свердловскую область на автомобиле. Объехали ближайшие курорты: Нижнюю Синячиху, природный парк "Оленьи ручьи", где нам очень понравилось", – уточнил "уральский пельмень".

Несмотря на все открытия 2020 года, Андрей Рожков уже вовсю готовится к встрече Нового года. Забавное видео с собой и Вячеславом Мясниковым в главных ролях, он разместил в соцсетях.

О том, чем этот год запомнился другим известным уральцам, "ОГ" рассказала в №245. Эмоциями от уходящего года поделились космонавт Сергей Прокопьев, композитор Александр Пантыкин, пилот Дамир Юсупов и другие.