Владимир Путин поздравил уральцев с Новым годом и Рождеством

Владимир Путин поздравил уральцев с наступающими Новым годом и Рождеством. Фото: кадр из новогоднего поздравления в 2019 году.

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и всех жителей региона. К поздравлениям присоединился премьер-министр Михаил Мишустин.

В своей поздравительной телеграмме глава государства отметил, что предстоящие праздники дарят всем "неповторимую атмосферу чуда и волшебства, согревают теплом душевного общения с близкими и родными людьми". Владимир Путин подчеркнул, что Новый год и Рождество дают уверенность в преодолении всех невзгод.

В свою очередь председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что ожидание добрых перемен, вера в осуществление профессиональных и личных планов объединяют всех в эти зимние праздники.

"Уходящий год был непростым, но он дал уверенность в своих силах, показал, что мы можем противостоять вызовам, преодолеть любые трудности", — заявил премьер-министр.

Добавим, глава региона Евгений Куйвашев также поздравил свердловчан с наступающим Новым годом. Он пожелал уральцам крепкого всем здоровья, мира и гармонии в душе, сердечного тепла, любви, счастья и всего самого светлого и радостного.

"Пусть все желания, загаданные под бой курантов, непременно сбудутся! С праздником, дорогие земляки! С Новым 2021 годом!", — сказал губернатор.

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