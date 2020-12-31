Правительство упростило въезд членов семей иностранных специалистов в Россию. Фото: Галина Соловьёва.

Иностранным специалиста упростят порядок въезда в Россию вместе со своими семьями. Соответствующее распоряжение подписал сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, для упрощения процедуры въезда в Россию семей иностранных специалистов в МВД и ФСБ должны быть представлены списки с указанием тех, кому необходимо разрешить въезд. В зависимости от гражданства, пересечь границу разрешается как по визе, так и без неё. По прилёту в Россию иностранным гражданам необходимо будет сдать тест на COVID-19.

Документ вступает в силу с 31 декабря 2020 года.

В ноябре кабмин утвердил схожий документ в отношении семей иностранных спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры