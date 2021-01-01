Что изменится для свердловчан в январе

Большая часть изменений касается медицины и здравоохранения, также ожидается повышение цен на некоторые услуги. Фото: коллаж

В январе в Свердловской области произойдёт множество изменений, большинство из которых касается медицины и здравоохранения, также ожидается повышение цен на некоторые услуги. Что именно изменится в жизни свердловчан, узнаете из нашей подборки.

Медицина и здравоохранение

С 1 января система здравоохранения Екатеринбурга перешла в ведение министерства здравоохранения Свердловской области. Ранее она находилась под контролем муниципалитета. Кроме того, в структуре минздрава произошли изменения. Там, в частности, увеличилось число заместителей министра с 5 до 6. Шестым замминистра стал бывший глава горздрава Денис Демидов. Региональные власти убеждены, что данные изменения позволят улучшить материальное положение больниц и их информационное обеспечение, а также повысят качество оказания медицинской помощи уральцам.

В Свердловской области, как и по всей стране, стартует реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения. Она призвана обеспечить доступность и качество первичной медицинской помощи в малых населённых пунктах. Ранее Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в ближайшие три года на эти цели государство выделит 300 млрд рублей.

В январе в регионе также запустят программу "Общественное здоровье уральцев". Она необходима для отражения угроз, подобных пандемии коронавируса, и всеобъемлющей защиты здоровья граждан. "Общественное здоровье уральцев" стало темой статьи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева "Проверка прочности".

На сайтах свердловских больниц сегодня открывается запись на прививку от коронавируса. Там должен заработать дополнительный раздел "Подать заявку на вакцинацию от COVID-19". Желающим привиться нужно будет заполнить поля "Ваше имя" и "Ваш номер контактного телефона".

Цены и тарифы

В свердловских электричках изменится стоимость проезда. Цена поездки на расстояние до 5 км увеличится на один рубль, до 32 рублей. Максимальный тариф - 422 рубля - установлен для расстояния 381-400 км

В Екатеринбурге поднимется плата за детсады. Например, для группы, в которой дети находятся 10,5 часа, плата составит 3 170 рублей в месяц (+100 рублей).

В России

В России вступает в силу закон о возрождении вытрезвителей. Соответствующий указ в конце декабря подписал Владимир Путин. Какими будут новые вытрезвители, сколько будет стоить пребывание в них и чем оно может обернуться для человека, "Областная газета" рассказала в материале "Приюты для "утомлённых вином": какими будут новые вытрезвители в России?".

По всей стране начинают применять новую методику расчёта прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Это приведёт к росту обоих показателей.

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