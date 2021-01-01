Что изменится для свердловчан в январе

В январе в Свердловской области произойдёт множество изменений, большинство из которых касается медицины и здравоохранения, также ожидается повышение цен на некоторые услуги. Что именно изменится в жизни свердловчан, узнаете из нашей подборки.
Медицина и здравоохранение
- С 1 января система здравоохранения Екатеринбурга перешла в ведение министерства здравоохранения Свердловской области. Ранее она находилась под контролем муниципалитета. Кроме того, в структуре минздрава произошли изменения. Там, в частности, увеличилось число заместителей министра с 5 до 6. Шестым замминистра стал бывший глава горздрава Денис Демидов. Региональные власти убеждены, что данные изменения позволят улучшить материальное положение больниц и их информационное обеспечение, а также повысят качество оказания медицинской помощи уральцам.
- В Свердловской области, как и по всей стране, стартует реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения. Она призвана обеспечить доступность и качество первичной медицинской помощи в малых населённых пунктах. Ранее Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в ближайшие три года на эти цели государство выделит 300 млрд рублей.
- В январе в регионе также запустят программу "Общественное здоровье уральцев". Она необходима для отражения угроз, подобных пандемии коронавируса, и всеобъемлющей защиты здоровья граждан. "Общественное здоровье уральцев" стало темой статьи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева "Проверка прочности".
- На сайтах свердловских больниц сегодня открывается запись на прививку от коронавируса. Там должен заработать дополнительный раздел "Подать заявку на вакцинацию от COVID-19". Желающим привиться нужно будет заполнить поля "Ваше имя" и "Ваш номер контактного телефона".
Цены и тарифы
- В свердловских электричках изменится стоимость проезда. Цена поездки на расстояние до 5 км увеличится на один рубль, до 32 рублей. Максимальный тариф - 422 рубля - установлен для расстояния 381-400 км
- В Екатеринбурге поднимется плата за детсады. Например, для группы, в которой дети находятся 10,5 часа, плата составит 3 170 рублей в месяц (+100 рублей).
В России
- В России вступает в силу закон о возрождении вытрезвителей. Соответствующий указ в конце декабря подписал Владимир Путин. Какими будут новые вытрезвители, сколько будет стоить пребывание в них и чем оно может обернуться для человека, "Областная газета" рассказала в материале "Приюты для "утомлённых вином": какими будут новые вытрезвители в России?".
- По всей стране начинают применять новую методику расчёта прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Это приведёт к росту обоих показателей.
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