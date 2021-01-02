Более 500 свердловчан получили подарки от тайного Деда Мороза

Уже более 500 свердловчан получили свои подарки. Фото: Нина Георгиева.

В России продолжается новогодняя акция "Тайный Дед Мороз". Уже более 500 свердловчан получили свои подарки.

Марафон подарков проходит с середины декабря по 10 января. Регистрация участников проходит на сайте тайныйдедмороз.рф. Для каждого из участников акции случайным образом определяется человек, которому он должен удет отправить подарок, и участник получает контакты этого человека. Перед этим можно выбрать местонахождение получателя. Обмен подарками происходит в онлайн или офлайн формате - как удобнее участникам.

Посмотреть фотографии участников с подарками можно в соцсетях по тегам #ПодариНовогоднееЧудо, #Вместев2021, #ТайныйДедМороз, #ТайныйДедушкаМороз.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, на данный момент для участия в акции зарегистрировались 37,6 тыс. россиян.

Организаторами акции стали команда акции взаимопомощи #МыВместе, Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников", Всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена".

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