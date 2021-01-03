ПФР начнёт рассылать уведомления о будущих пенсиях людям старше 45

C 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 6,3%. Фото: Владимир Мартьянов

С 2021 года Пенсионный фонд России начнёт рассылать уведомления о будущих пенсиях. Первый их смогут получить россияне старше 45 лет.

Рассылка будет вестись автоматически через портал госуслуг раз в три года. В уведомлениях будет написано, какие отчисления получены, какой примерно будет пенсия по старости, а также когда и при каких условиях россиянин сможет начать получать пенсию. Кроме того, из уведомлений гражданин узнает о параметрах для расчёта пенсий и о размере средств пенсионных накоплений.

"Рубеж 45 лет выбран временной отсечкой не случайно - к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определённый пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости. При этом у людей ещё есть время, чтобы предпринять меры для повышения своей пенсии", - пояснили "Российской газете" в Минтруде РФ.

C 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 6,3%. В среднем они выросли до 17,5 тысячи рублей. Это коснулось 31 млн россиян.

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Индексация пенсий. Фото: ПФР