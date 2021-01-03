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Общество
3 января 2021, 13:05

На Среднем Урале скончались ещё 18 пациентов с ковид

Машина скорой помощи едет по городу

С начала 2021 года стало известно о 35 скончавшихся свердловчанах. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области зарегистрировали смерть ещё 18 человек с подтверждённым COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 1 562 жителя Среднего Урала.

Информацию подтвердили региональный и федеральный оперштабы по борьбе с коронавирусной инфекцией. С начала 2021 года стало известно о 35 скончавшихся свердловчанах, в том числе накануне - о 17.

По данным на 3 января, Свердловская область остаётся на седьмом месте в России по числу летальных исходов среди заболевших коронавирусом после Москвы (11 433), Санкт-Петербурга (7 925), Московской (2 948), Ростовской области (2 111) Красноярского края (1 760) и Нижегородской области (1 693).

Добавим, что за последние сутки стало известно о 404 заболевших ковидом. Общее число инфицированных в регионе приближается к 60 тысячам человек.

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Областная газета Свердловской области

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