На Среднем Урале скончались ещё 18 пациентов с ковид

С начала 2021 года стало известно о 35 скончавшихся свердловчанах. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области зарегистрировали смерть ещё 18 человек с подтверждённым COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 1 562 жителя Среднего Урала.

Информацию подтвердили региональный и федеральный оперштабы по борьбе с коронавирусной инфекцией. С начала 2021 года стало известно о 35 скончавшихся свердловчанах, в том числе накануне - о 17.

По данным на 3 января, Свердловская область остаётся на седьмом месте в России по числу летальных исходов среди заболевших коронавирусом после Москвы (11 433), Санкт-Петербурга (7 925), Московской (2 948), Ростовской области (2 111) Красноярского края (1 760) и Нижегородской области (1 693).

Добавим, что за последние сутки стало известно о 404 заболевших ковидом. Общее число инфицированных в регионе приближается к 60 тысячам человек.