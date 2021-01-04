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Общество
4 января 2021, 13:06

На Среднем Урале зафиксировали смерть ещё 16 пациентов с COVID-19

Машина скорой помощи едет по городу

С начала 2021 года COVID-19 унёс жизни 51 свердловчанина. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области скончались ещё 16 человек с подтверждённым коронавирусом. С начала пандемии жертвами инфекции стали 1 578 жителей Среднего Урала.

Накануне стало известно о 18 скончавшихся уральцах с подтверждённым диагнозом. С начала 2021 года COVID-19 унёс жизни 51 свердловчанина. Эту информацию подтвердили региональный и федеральный оперштабы по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Добавим, что за последние сутки стало известно о 399 заболевших ковидом. Общее число инфицированных в регионе перевалило за 60 тысяч. Справились с болезнью 52,5 тысячи уральцев. На лечении остаются 6 тысяч пациентов, в том числе 586 - в тяжёлом состоянии.

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Областная газета Свердловской области

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