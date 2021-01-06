Владимир Путин создал фонд помощи детям с редкими заболеваниями "Круг добра". Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, "Круг добра". В состав попечительского совета фонда вошли 15 человек, среди которых известные российские артисты.

Председателем Фонда назначен основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко.

На должность председателя попечительского совета утверждён директор "Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства" Николай Дайхес. В состав совета также вошли секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева, певица Юлия Самойлова, актёры Константин Хабенский и Чулпан Хаматова, которые активно занимаются благотворительностью.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, основной целью деятельности Фонда является реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с редкими и тяжёлыми жизнеугрожающими заболеваниями. Кроме того, таких детей будут обеспечивать необходимыми лекарствами и техническими средствами реабилитации, которые не входят в федеральный перечень реабилитационных мероприятий и услуг, предоставляемых инвалиду.

Указ вступает в силу с 5 января 2021 года.