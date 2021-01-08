За сутки от коронавируса погибли 18 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области зарегистрировано ещё 18 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 1 649.

С начала 2021 года от коронавирусна на Среднем Урале погибли 140 человек. Информацию о смертельных случаях подтверждают в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с вирусом.

Добавим, за сутки в регионе зарегистрировали 387 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 61 744 свердловчанина. Из них 54 125 уже выздоровели. Около 6 тысяч человек находятся на лечении.