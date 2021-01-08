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8 января 2021, 17:11

В Свердловской области похолодает до -35 градусов

холод

В Свердловской области похолодает до -33 градусов. Фото: Галина Соловьёва.

Уральские синоптики рассказали о погоде на выходные и первый рабочий день 2021 года. В ночь на понедельник в Свердловской области похолодает до -35 градусов.

По данным сайта Уральского Гидрометцентра, в ближайшую ночь, 9 января, на севере региона столбик термометра опустится до -22...-27ºС, а при прояснении ‒ до -32ºС. При этом на юге ожидается -17...-22ºС, а на юго-западе до -10...-15ºС.

В дневные часы воздух прогреется до -18...-23ºС на севере, -27ºС, -13...-18ºС на юге и -7...-12 ºС на юго-западе. Возможен небольшой снег.

Ночью 10 января ожидается -20...-25ºС, холоднее всего будет на севере области ‒ до -25... -30ºС. Днём будет -19...-24ºС. Подует северо-восточный ветер 3-8 м/с, пройдёт небольшой снег.

В ночь на 11 января синоптики прогнозируют до -25...-30ºС, при прояснении возможны все -35ºС. В первый рабочий день 2021 года будет морозно ‒ до -23...-28ºС.

Чтобы сберечь себя и своё здоровье в морозные дни, необходимо соблюдать следующие правила:

  • важно подбирать одежду по погоде;
  • выходя на мороз, необходимо быть сытым;
  • детям, пожилым людям и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями не рекомендуется гулять при температуре ниже 20 градусов;
  • автолюбителям стоит отказаться от дальних поездок во время морозов. Если вы всё же отправились в дорогу, то должны иметь при себе термос с горячим чаем, небольшой запас продуктов питания, средство связи – телефон или радиостанцию, лопату, спички.

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Областная газета Свердловской области

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