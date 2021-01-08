Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Третьякова

Губернатор Свердловской области выразил соболезнования родным и близким профессора, советника ректора УрФУ, почётного гражданина Екатеринбурга Владимира Третьякова, который умер сегодня в возрасте 84 лет.
Глава региона отметил, что Владимир Третьяков был одним из ключевых идеологов создания вуза нового типа – Уральского федерального университета.
"Энергия новаторства, дальновидность, стремление заглянуть за горизонт и действовать на опережение, выдающиеся организаторские способности – все это позволяло Владимиру Евгеньевичу ставить перед собой и перед коллективом глобальные цели и всегда добиваться результата", ‒ сказал Евгений Куйвашев.
В своей телеграмме, опубликованной на сайте свердловского правительства, губернатор подчеркнул, что интеллектуальное наследие и традиции, заложенные учёным, будут и впредь служить развитию образования на Среднем Урале.
Соболезнования также выразил исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов.
"Владимир Евгеньевич внёс весомый вклад в науку, в решение многих проблем, связанных с развитием вузовского образования уральской столицы, чем принёс городу неоценимую пользу", ‒ заявил он на странице в Instagram.
Досье
Владимир Третьяков родился 12 декабря 1936 года в Туле. В 1959 году окончил с отличием физико-математический факультет УрГУ (сейчас УрФУ), в 1963 ‒ аспирантуру. Позже работал в университете. В разные годы был ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором, заведующим кафедрой информатики и процессов управления, замдекана и деканом математико-механического факультета.
С 1993 года возглавлял Уральский государственный университет как ректор. В 2007 году избран на пост президента УрГУ. С 2011 году является советником ректора УрФУ при ректорате.
В 2000 году Владимиру Третьякову присуждена премия Президента России в области образования. В 2003 году присвоено звание "Почётный гражданин города Екатеринбурга".