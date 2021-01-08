Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Третьякова

Евгений Куйвашев и Алексей Орлов выразили соболезнования в связи со смертью Владимира Третьякова. Фото: скрин страницы в Instagram.

Губернатор Свердловской области выразил соболезнования родным и близким профессора, советника ректора УрФУ, почётного гражданина Екатеринбурга Владимира Третьякова, который умер сегодня в возрасте 84 лет.

Глава региона отметил, что Владимир Третьяков был одним из ключевых идеологов создания вуза нового типа – Уральского федерального университета.

"Энергия новаторства, дальновидность, стремление заглянуть за горизонт и действовать на опережение, выдающиеся организаторские способности – все это позволяло Владимиру Евгеньевичу ставить перед собой и перед коллективом глобальные цели и всегда добиваться результата", ‒ сказал Евгений Куйвашев.

В своей телеграмме, опубликованной на сайте свердловского правительства, губернатор подчеркнул, что интеллектуальное наследие и традиции, заложенные учёным, будут и впредь служить развитию образования на Среднем Урале.

Соболезнования также выразил исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Владимир Евгеньевич внёс весомый вклад в науку, в решение многих проблем, связанных с развитием вузовского образования уральской столицы, чем принёс городу неоценимую пользу", ‒ заявил он на странице в Instagram.