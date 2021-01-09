В уральском селе запустили студию ткачества

В Свердловской области открылась студия ткачества в селе Арамашево. Уникальный проект запустили по инициативе местных жителей в рамках инициативного бюджетирования.
Для студии ткачества «Горница» выделено отдельное помещение в Арамашевском доме культуры. В этом году для неё были приобретены два ручных ткацких станка и все необходимые инструменты.
Всего в студии находятся четыре действующих станка, привезённые из Московской области. На них можно производить полотно до 80 сантиметров в ширину. В студии также есть станки для поясочного ткачества, ленточного ткачества и бисероплетения. Также планируется запустить обучающие программы по резьбе по дереву, чеканке и другим традиционным ремёслам.
По словам автора идеи и руководителя детского ткацкого кружка Веры Щепелиной, сегодня в студии занимаются не только девочки, но и мальчики. Также приходят и взрослые.
Как рассказали в департаменте информолитики Свердловской области, за создание ткацкой студии в 2020 году проголосовали сами жители села. Они также частично поддержали это решение финансово.
«В нашем селе оказалось довольно много людей, которые помнят, как ткали их бабушки. В то время бабушки не допускали детей до станков, а сегодня у этих людей появился шанс попробовать изготовить на настоящем ткацком станке салфетку, полотенце, шарф или половик», - рассказала Вера Щепелина, которая сама освоили около 45 ремёсел.