Прощание с Владимиром Третьяковым пройдёт 11 января в Демидовском зале УрФУ

Университет прощается с почетным профессором Владимиром Третьяковым. Фото: пресс-служба УрФУ

В Уральском Федеральном Университете назвали дату и время прощания с профессором Владимиром Третьяковым. В связи с пандемией и по просьбе родственников, церемония пройдёт в особом порядке.

«Прощание с Владимиром Евгеньевичем состоится в понедельник, 11 января, с 11:00 до 13:00 в Демидовском зале УрФУ в корпусе на улице Тургенева, 4», - говорится в сообщении и пресс-службы УрФУ в telegram-канале.

Отмечается, что семья профессора обращает внимание на особый порядок прощания. В частности, вход на церемонию предусмотрен через первый корпус на проспекте Ленина, 51, а выход — через корпус на ул. Тургенева, 4.

Траурные речи на мероприятии не предусмотрены. При этом, у желающих проститься будет возможность оставить запись в Книге соболезнований в фойе или в электронной Книге памяти на сайте УрФУ.

«Обязательным является соблюдение требований эпидемиологической безопасности: масочный режим, обработка рук антисептиком и социальная дистанция», - говорится в сообщении.

Напомним, профессор, советник ректора УрФУ, почётный гражданин Екатеринбурга Владимир Третьяков скончался 8 января в возрасте 84 лет.