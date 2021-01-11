За новогодние каникулы в Свердловской области родилось 1063 ребёнка. Фото: Владимир Мартьянов.

В Свердловской области за время новогодних каникул на свет появились 1 063 ребёнка. Из них 546 девочек и 517 мальчиков.

Три свердловчанки стали мамами в восьмой раз, семь – в седьмой. В новогоднюю ночь родилось 27 детей, в том числе 10 мальчиков и 17 девочек.

Первым новорождённым в 2021 году стала девочка. Она появилась на свет в 00:20 в ГБУЗ СО "Областная детская клиническая больница №1". Вес малышки составил 2 560 граммов.

«Самое большое счастье для всех родителей — это получить такой чудесный подарок на Новый год», — поделилась мама Елена, приехавшая в центр из Пышминского района.

В областном перинатальном центре в праздники также родилось 107 малышей: 60 девочек и 47 мальчиков, сообщает департамент имнформполитики Свердловской области.

Добавим, в екатеринбургских роддомах (ул. Комвузовская, 3 и ул. Дагестанская, 3) вновь была организована праздничная выписка новорождённых. 31 декабря, 1 и 2 января малышей отправляли домой в новогодних колпачках и носочках.

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