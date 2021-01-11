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11 января 2021, 14:41

Скончался психиатр-криминалист из "Битвы экстрасенсов" Михаил Виноградов

Михаил Виноградов

Михаил Виноградов умер после продолжительной болезни в Москве. Фото: кадр из шоу "Битва экстрасенсов"

В возрасте 82 лет скончался психиатр, эксперт-криминалист Михаил Виноградов. Он известен россиянам по телешоу "Битва экстрасенсов", где он выступал в качестве ведущего эксперта.

Михаил Виноградов умер после продолжительной болезни в Москве.

"Точная причина его смерти пока не известна. О времени и месте прощания с нашим руководителем будет сообщено позднее", - сообщили ТАСС в основанном Виноградовым Центре правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.

Михаил Виноградов родился в Москве в 1938 году. В старших классах школы был внештатным корреспондентом газеты "Московский комсомолец". В период работы в газете он сделал репортаж о первом полёте человека в космос и провёл интервью с Раулем Кастро. Позже он пошёл в Первый московский медицинский институт, планируя стать хирургом, а затем по стечению обстоятельств он оказался студентом кафедры психологии, где он уделял особое внимание методикам гипноза.

Позднее он увлёкся изучением паранормальных способностей человека. Работал в институте судебной психиатрии, в военном институте и стал доктором наук, проведя исследование деформации психики сотрудников МВД. Совместно с экстрасенсами участвовал в работах, проводимых после аварии на Чернобыльской АЭС, землетрясений в Спитаке и Иране.

Психиатр-криминалист являлся частым гостем на теле- и радиошоу. Принимал участие в передаче НТВ "Независимое расследование", однако настоящую популярность он приобрёл после шоу "Битва экстрасенсов", где выступал в качестве ведущего эксперта.

Областная газета Свердловской области

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