Жители России смогут обратиться к нотариусу через Единый портал госуслуг. Фото: Станислав Савин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами заявил о расширении перечня услуг, которые можно получить через Единый портал госуслуг. В частности, россияне смогут обратиться к нотариусу в электронной форме.

По словам премьер-министра, на портале госуслуг создадут ещё более 20 востребованных сервисов, за которыми людям ранее приходилось обращаться очно.

"Теперь граждане смогут дистанционно взаимодействовать с нотариусом, в том числе подать заявление об открытии наследства, получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, заверить перевод, передать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность", - сообщается на сайте правительства.

Также дистанционно можно будет обратиться к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг по поводу взыскания с организаций-должников денег или имущества. Специалисты в области строительства через сайт госуслуг получат возможность подавать заявления о включении их в соответствующий национальный реестр, а волонтёры - получать данные об опыте своей работы и узнавать о мероприятиях, для которых требуется помощь добровольцев.

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