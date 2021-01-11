Темы дня

Общество
11 января 2021, 16:57

Жители России смогут обратиться к нотариусу через Единый портал госуслуг

Нотариус

Жители России смогут обратиться к нотариусу через Единый портал госуслуг. Фото: Станислав Савин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами заявил о расширении перечня услуг, которые можно получить через Единый портал госуслуг. В частности, россияне смогут обратиться к нотариусу в электронной форме.

По словам премьер-министра, на портале госуслуг создадут ещё более 20 востребованных сервисов, за которыми людям ранее приходилось обращаться очно.

"Теперь граждане смогут дистанционно взаимодействовать с нотариусом, в том числе подать заявление об открытии наследства, получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, заверить перевод, передать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность", - сообщается на сайте правительства.

Также дистанционно можно будет обратиться к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг по поводу взыскания с организаций-должников денег или имущества. Специалисты в области строительства через сайт госуслуг получат возможность подавать заявления о включении их в соответствующий национальный реестр, а волонтёры - получать данные об опыте своей работы и узнавать о мероприятиях, для которых требуется помощь добровольцев.

Читайте также:

Портал госуслуг будет автоматически извещать пользователей о долгах.

Россияне смогут узнавать результаты теста на коронавирус через портал госуслуг.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.01.2021, 18:52 / Экономика
Российские застройщики смогут взять кредит под 3% при досрочном вводе соцобъектов
11.01.2021, 18:20 / Общество
Екатеринбург встал в девятибалльных пробках
11.01.2021, 18:05 / Политика
Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели переговоры по Нагорному Карабаху
11.01.2021, 17:29 / Культура
В Екатеринбурге представят редкие кадры из жизни первого Президента России
11.01.2021, 17:12 / Общество
Гостями ледовых городков Екатеринбурга стали 34 тысячи человек