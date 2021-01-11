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11 января 2021, 17:00

МЧС предупреждает о морозах в Свердловской области

мороз

МЧС предупреждает о морозах в Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов.

МЧС предупредило жителей Свердловской области о предстоящих морозах. Спасатели напоминают о рисках, связанных с низкими температурами.

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на 12 января столбик термометра опустится до -24...-29 ºС, при прояснении — до -33 ºС. На севере региона будет ещё холоднее — до -29...-34 ºС, при прояснении — до -39 ºС. Днём ожидается -21...-26 ºС, на севере -25...-30 ºС. О прогнозе погоды на ближайшие дни "Областная газета" сообщала ранее.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области напомнили, что в морозную погоду свердловчанам необходимо позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления должны находиться под пристальным вниманием взрослых. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции.

Кроме того, в непогоду осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололёдные явления способствуют росту ДТП. Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок. Если вы всё же отправились в дорогу, то должны иметь при себе термос с горячим чаем, небольшой запас продуктов питания, средство связи — телефон или радиостанцию, лопату, спички.

Пешеходам стоит подбирать одежду по погоде, чтобы избежать переохлаждения. Детям, пожилым людям и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется гулять при температуре ниже  -20 ºС.

В случае происшествий необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или на единый номер вызова экстренных служб — «112».

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Областная газета Свердловской области

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