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11 января 2021, 17:12

Гостями ледовых городков Екатеринбурга стали 34 тысячи человек

ледовый городок в Екатеринбурге

В праздники новогодние площадки Екатеринбурга приняли более 34 тысяч гостей. Фото: Павел Ворожцов.

В праздники ледовые городки и другие новогодние площадки Екатеринбурга приняли более 34 тысяч гостей. Активнее всего горожане посещали места отдыха, расположенные в Ленинском районе города.

В парке Архипова, ДК «Совхозный» и на других площадках этого района побывали свыше 9 тыс. горожан. Также жителей уральской столицы привлекли ледовый городок у ДК «Эльмаш» в Орджоникидзевском районе, парк «Южный» в Чкаловском районе, площадь Обороны в Октябрьском районе, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Ещё одним местом притяжения горожан в новогодние каникулы стал парк Маяковского. С 1 по 7 января его гостями стали 12 тыс. человек.

Культурно-досуговые учреждения уральской столицы провели около 150 различных мероприятий, которые посетили более 10 тысяч человек. Новогодние представления для уральцев подготовили, в частности, ТЮЗ, театр балета «Щелкунчик», Театр кукол.

Напомним, ранее сотрудникиполиции, МЧС и скорой помощи подвели итоги празднования Нового года на Среднем Урале. За время каникул существенных происшествий в регионе не зарегистрировано.

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Областная газета Свердловской области

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