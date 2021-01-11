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11 января 2021, 18:20

Екатеринбург встал в девятибалльных пробках

  Галина Соловьёва
пробки

Екатеринбург встал в девятибалльных пробках. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге первый рабочий день после новогодних каникул отметился крупными заторами на дорогах. С утра в городе были семибалльные пробки, а в вечерние часы они достигли девяти баллов.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, движение затруднено на пр. Ленина, на улицах Куйбышева, Восточной, Московской, Белинского, 8 Марта, Радищева, Фурманова, Большакова, Щорса, Халтурина и Токарей. Серьёзные дорожные заторы также зафиксированы на участках Объездной дороги.

Фото: Галина Соловьёва

Усложняет ситуацию непогода и многочисленные ДТП. Три аварии произошли на Токарей, две – на Комсомольской. По одной зафиксировано на Библиотечной, Белинского, Восточной и Верх-Исетском бульваре.

Фото: Галина Соловьёва

По данным мэрии, сегодня, 11 января, в уборке снега задействованы 286 дорожных рабочих и 189 единиц спецтехники. Из них – 27 комбинированных дорожных машин, 53 трактора, 11 фронтальных погрузчиков, 71 самосвал. В регионе работают 338 спецмашин.

Фото: Галина Соловьёва

Самосвалы вывозят снег из города целый день.

Фото: Галина Соловьёва

Добавим, ранее МЧС предупредило жителей Свердловской области о предстоящих морозах. Спасатели напоминают о рисках, связанных с низкими температурами.

Фото: Галина Соловьёва

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на 12 января столбик термометра опустится до -24...-29 ºС, при прояснении — до -33 ºС. На севере региона будет ещё холоднее — до -29...-34 ºС, при прояснении — до -39 ºС. Днём ожидается -21...-26 ºС, на севере -25...-30 ºС. О прогнозе погоды на ближайшие дни "Областная газета" сообщала ранее.

Фото: Галина Соловьёва

Областная газета Свердловской области

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